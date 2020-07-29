浙江溫州日前一處石頭縫突然竄出一隻「小手」無助地揮舞，讓經過的路人嚇了一大跳，原來是一名7歲男童在溪邊遊玩時，不慎被急流沖走，沖到一旁的涵洞中。所幸有好心人士一把抓住男童的小手，並緊急報警，才順利保住男童一命。

綜合陸媒報導，溫州一名老人本月22日下午5時許，帶著7歲外孫前往永嘉南溪江岸邊游泳，沒想到他一個疏忽，竟發現外孫突然在水面上消失不見。著急的他立刻請其他村民幫忙協助尋人，後來總算在岸邊的一處石頭縫裡，發現一隻從涵洞中伸出的小手。

由於涵洞中的溪水不斷沖刷，村民們見狀立即緊緊抓住從洞口伸出的男童小手，以免再次被湍急水流沖走。而當地警消人員獲報後也緊急出動，並且透過小範圍的開挖，順利在10分鐘內將涵洞中的小男童給順利拉出，所幸男童只受到驚嚇，身體並無大礙，這才結束一場虛驚。

而經過此一事件，當地村莊才知道原來有涵洞存在，最後眾人決議將洞口堵上，避免意外事故再次發生。