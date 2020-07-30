寶寶在牙牙學語的階段還不能辨別詞彙，只能靠著模仿外在接觸的語調韻律和聲音來學習語言。雖然有人主張語言是人類所獨有，但有實驗證實，咿呀學語並非只存在人類物種，許多年輕動物對聲音產出的能力貌似和人類嬰兒差不多範圍。國外就有人拍到一隻出生不久的小奶竟學著主人的聲音開始「講人話」，十分神奇。

國外一名網友在抖音平台「TikTok」上傳一段影片，可以看到一隻土色狗寶寶正激動的對著主人狂吠，沒想到主人中途打斷並對牠喊了一聲「媽媽」，狗寶寶立刻用小奶音學著一起叫出類似「媽媽」的音調，呆萌的模樣立刻將主人逗樂，又再說了一次「媽媽」這次狗寶也立刻跟著一起連叫了2聲「媽媽」，讓飼主笑到停不下來。

影片曝光後掀起熱議，狗寶可愛的樣子笑翻一票網友，紛紛留言「被主人影響到不知道怎麼學狗叫了」、「奶音好可愛…」、「昨天到現在聽了100多次。還是好療愈的3Q~」、「哈哈哈 太可愛了」「好神奇」、「可以説話了」、「怎麼會這麼的像！」。