最爆笑的視覺錯覺！日本有一名貓咪飼主，日前打算幫2隻愛貓洗澡，豈料當他放好水後，發現牠們前後站在一起，身體剛好交疊，導致後面的貓只露出頭部，讓第一隻貓的頭部，看起來好像長了蘑菇一樣，形成非常有趣的畫面，累積3.4萬人觀看。

貓咪主人@milk_cat__養了2隻貓，分別是1歲半的蘇格蘭摺耳貓「Milk」，還有1歲的美國捲耳貓「Olive」，還為牠們創了Twitter帳號，經常分享愛貓的生活點滴，吸引8千多名粉絲，在寵物界小有名氣，日前他打算帶2隻貓進浴室洗澡，轉頭的瞬間，發現Milk站在Olive身後，兩貓身體正好交疊在一起，形成相當詭異的畫面。

在鏡頭拍攝下，由於2隻貓前後站著，而在後面的Milk身體被擋住，只露出一顆頭，位置恰好在前面的Olive的頭上，彷彿從牠頭頂長出來的一樣，讓不少網友笑著直呼「我還以為是合成照」、「有史以來，最爆笑的錯覺」、「第一時間還以為，是有一隻小貓站在Milk頭上」、「貓咪頭上長蘑菇？」。