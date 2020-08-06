泰國有一名男子在前往上班途中，發現工地裡的水井，竟傳出微弱的嗚咽聲，因此便好奇靠過去一探究竟，發現井裡有5顆泥巴球狂抖，他驚覺應該是小動物，因此脫去上衣跳入井裡救牠們，而5顆泥巴球被洗乾淨後，呆萌模樣讓人超想養。

暖男二話不說就跳進井裡救小狗(示意圖/達志影像)

Surachet Klaewkla先前在至公司途中，經過了一處工地，發現井裡傳出嗚咽聲，探頭一看竟是5顆泥巴球，而且不斷的顫抖，推測牠們應該是小狗，趕緊跳入井裡救出牠們，猜測小狗在跟隨母狗前進期間，經過工地時卻不小心跌入井裡，所幸底部有泥巴做緩衝，小狗們才沒有因此受傷。

而當時又正值泰國雨季，幸好有Surachet的幫忙，幼犬們才能活下來沒被淹死，之後他將小狗們帶回家後，用水清洗乾淨，牠們可愛的模樣也露了出來，讓他瞬間被融化，由於找不到狗媽媽，他也決定收編這5團小傢伙，而他將此分享於臉書粉專《Animaux : la plate-forme de toutes les informations》，善行也被網友狂讚。