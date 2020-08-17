世界上總有一些事情是人們難以理解並解釋的。愛爾蘭一名女子和丈夫孩子在家中拍了一張全家福，然而在檢查照片時，卻突然發現背景的門邊有一個詭異的黑影，當她放大並調高亮度時，竟看見那裡站著一名留著長髮的女童，讓她頓時間嚇壞了，一家人決定趕緊搬家，逃離這裡。

Mum felt ‘sick’ after spotting spooky ‘ghost girl’ in background of family pic after years of ‘creepy hauntings’ in flathttps://t.co/BLfSBEp12L — The Sun (@TheSun) August 16, 2020

根據外媒報導，愛麗絲（Alice Martin）在今年4月時和丈夫湯姆（Tom Brown）、兒子路易（Louie）一起在家中的客廳拍了一張全家福，但當她檢查照片時，卻發現背景的門邊竟站了一名詭異的長髮女童，愛麗絲瞬間被嚇壞了，因為那扇門旁並沒有放置任何家具或物品，她立刻將照片傳給自己的姐姐看，兩人把照片亮度調亮、更換了許多濾鏡，可以清楚地看見女童手中握著不知名的物體，眼睛正直直地盯著他們看。

這張照片的出現讓愛麗絲感到非常不舒服，她也回憶起當自己搬到這棟老房子之後所發生的靈異現象，包含電視半夜會自己打開、兒子的房間總會出現黑影，讓他無法在房內好好睡覺，不斷地崩潰大哭，這些狀況都讓他們住得非常不愉快，於是這家人最終決定搬家。

愛麗絲表示，自從搬到新家後那些詭異的情形就不再發生，就連兒子都可以安穩地在自己的房間裡睡上一覺，讓他們更加篤定之前住的那間房子「不太乾淨」。