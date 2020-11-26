動感天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)近年比起音樂事業，更多是在電影圈打天下，剩下的時間則多用來陪伴家人，算一算已經6年沒推出唱片新作品，而今年又遇上新冠肺炎全球擴散，粉絲多覺得天后出輯無望，沒想到，翹臀珍在IG宣布將推出新單曲，連封面都拍好了，當然是超級香豔火辣。

女明星大多會擔心變老變醜，但珍妮佛羅培茲倒是始終逆齡，每次現身都讓人想去查一下維基百科，看看她今年幾歲，能夠大量露出肌膚與曲線的服裝，可以說是她出席各種場合穿搭上的最大重點，而這樣的她，在新單曲封面部分，也「不藏私」大秀特秀一波。

翹臀珍繼昨天在IG曬出幾張為單曲拍攝的寫真照，今天乾脆讓粉絲直接看個過癮，公開單曲〈In The Morning〉正式封面照，只見51歲的她頂著一頭棕金色性感濕髮，側身入鏡，撫唇迷濛看著鏡頭，而最好的穿搭就是身上不要穿任何東西，翹臀珍竟大膽選擇全裸入鏡。

照片走黑金色調搭配，呼應珍妮佛羅培茲自豪的拉丁裔焦糖色細緻肌膚，而她長期堅持健身，果真全身上下的線條都很完美，招牌電臀同樣挺翹，甚至還練出腹肌，除了S曲線外，也展現多數女性身上少見的力量線條，實在很難相信她不但是兩個孩子的媽，而且已經是年過半百的女人了。

(中時新聞網)