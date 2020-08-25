大白鯊是水中最兇猛的動物之一，讓人們都對牠心生畏懼，但你知道嗎？逃離海中並不一定就能躲過大白鯊的猛烈追擊！日前有攝影師就在南非海域拍攝到了一隻大白鯊為了捕食獵物，而跳躍出海面大約4.6公尺，驚人的高度讓在場的人全都看呆了。

大白鯊為捕食飛出海面4.6公尺(影片來源/YouTube/Discovery)

根據外媒報導，南非的鯊魚專家及攝影師法洛斯（Chris Fallows）最近為了Discovery頻道的鯊魚週（Shark Week）系列節目，連同一行人前往海豹島（Seal Island）取景，大家為了拍攝到鯊魚跳出海面的畫面，用了許多不同種的手段，像是無人機和夜視相機等，而法洛斯則在船隻後方架設「拖曳式相機」來進行拍攝。

The winner of the Air Jaws: Ultimate Breach Off! #SharkWeek 🦈 pic.twitter.com/8xeBb88zHM — Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020

整個過程中，他們捕捉到許多大白鯊為了捕食而跳出海面的場景，其中最高的一次竟高達15英尺（約4.6公尺），而大白鯊在空中呈現翻轉的姿勢，口中還緊咬著獵物不放，這張照片最後也被選為該次活動的最佳作品，並以《空中巨鯊（Air Jaws）》的名字被分享於鯊魚週的推特上。

對於拍到這樣精采的作品，法洛斯也開心地表示：「人們總說一張照片勝過千言萬語，而這張照片贏過了上千次的巨鯊跳躍！我難以相信牠跳了這麼高的高度，這簡直是完美的…我所夢寐以求的照片」。