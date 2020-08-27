適逢農曆七月，香灰爐丹等被長輩視為保平安的「聖品」再次受到網友討論，日前就有網友好奇「有人小時候被阿嬤餵過香灰or香灰水嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，「阿嬤，永遠都覺得妳餓的阿嬤，也永遠都覺得妳沒好好吃飯的阿嬤，小時候可能還會拿香灰泡水給妳喝，或是帶去宮廟直接沾一指讓妳吃，有沒有人小時候是沒有被餵過香灰的？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「有啊，不過是我媽，難怪我身體不太好」、「收驚完的伴手禮」、「別覺得噁心，阿嬤們都是出於善意，這告訴我們迷信的可怕，好心也能做壞事」、「爐丹啦」。

過去也有網友在臉書《爆廢公社》提到喝符水和香灰的奇妙滋味，「加鹽巴鹹鹹的，我都喝光光」、「小時候覺得超有用，而且香香的」、「小時候很愛喝，覺得有煙燻味好好喝哦」、「其實蠻好喝，喝完有莫名安心的感覺」、「我也喝著喝著就長大了…不只喝，還要拍胸膛後背各三下」、「我阿嬤都叫我不要喝到灰，灰要拿來洗澡」、「喝過、洗過，還有摻香灰，小時候簡直百毒不侵」。

事實上，之所以會有喝符水、摻香灰的習俗，是因為古代畫符用的是「硃砂」，有鎮定安神的功效，不過後來因為有含汞疑慮，加上現代人不再將符水視作萬靈丹，身體不舒服還是看醫生比較要緊！