黑寡婦是全球知名的一種毒蜘蛛，通常和一般常見的蜘蛛一樣，以各種昆蟲為食，但偶爾也會出現特例！一名網友日前就在自家後院發現一隻黑寡婦正在吞咬一條蛇的罕見場面，立刻PO上網分享，衝擊性的畫面讓眾人全都驚呆。

美國加州一名網友在論壇「reddit」發文，表示他日前在自家後院發現一隻雌性黑寡婦正在享用獵物。從他附上的照片可以看到，一隻腹部帶有紅色沙漏狀斑記的巨大黑蜘蛛，嘴上竟叼著一條巨蛇，正在開心的大口吞食，而蛇身上流出的鮮血也因此染紅周圍的蜘蛛網，場面看起來十分觸目驚心。

據了解，黑寡婦蜘蛛（Black widow）又稱紅斑寇蛛，主要分布於北美洲，因為雌性黑寡婦經常會在交配後將雄性蜘蛛殺死並吃掉，故得此名。成年雌性黑寡婦蜘蛛腹部呈亮黑色，並有一個紅色的沙漏狀斑記，雄性黑寡婦蜘蛛大小約只有雌性蜘蛛的一半，甚至更小，通常呈黑褐色，並具有黃色條紋以及一個黃色的沙漏斑記。

黑寡婦是一種具強烈神經毒素的蜘蛛，但儘管毒性很強，但因為注射劑量很小，僅對兒童和體弱者威脅較大。一般人可能只會產生激烈的肌肉疼痛，較少發生致死案例。牠們一般以各種昆蟲為食，不過偶爾它們也捕食虱子、馬陸、小型蜈蚣，蠍子和其他蜘蛛。