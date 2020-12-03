何美鈿當年憑無綫劇《笑傲江湖》、《少年英雄方世玉》和《天龍八部》等，在觀眾心中留下深刻印象。1996年呂頌賢版《笑傲江湖》中的小尼姑「儀琳」，更讓何美鈿贏得「最美小師妹」的稱號。日前她在微博上曬出自己的慶生照，網友們除了祝她生日快樂外，更感嘆網月這把殺豬刀，竟然對小師妹沒有任何殺傷力。

何美鈿扮演《笑傲江湖》裡的儀琳小師妹，靦腆可人收穫大批粉絲。當年甚至有不少觀眾希望最後儀琳小師妹能和她的令狐大哥配成一對。可惜當年的令狐沖始終把儀琳當師妹看待，最後還是選擇了聖姑任盈盈，令人惋惜。

何美鈿被稱為「最美小師妹」 (圖/ 何美鈿微博)

時隔24年，如今已45歲的何美鈿，體操運動員出身的她，身材不但保持的非常好，而且看上去仍舊那麼年輕；此次的慶生照，更引昔日的好搭檔呂頌賢前來留言，祝永遠的師妹，開開心心，青春永駐。何美鈿也在下方回應：「謝謝師兄」。

雖然有些網友認為何美鈿的眼角還是多了不少皺紋，但大多數的粉絲還是在留言區內獻上祝福，祝這位「永遠的儀琳小師妹」生日快樂、幸福安康，願許的願望都能成真。

何美鈿駐顏有術，被網友大讚逆生長 (圖/ 何美鈿微博)

(中時新聞網)