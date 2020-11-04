劉嘉玲提前慶生，陳奕迅女兒(右圖左一)也到場。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

下個月8號是劉嘉玲55歲生日，她也提早和閨密周汶錡、上山詩鈉、陳奕迅老婆徐濠縈慶祝，並曬出合影，而上山詩鈉和徐濠縈也帶著漂亮女兒出席，只見兩人都遺傳好基因，長得亭亭玉立，令人驚豔不已。

保養得宜的劉嘉玲，開心拿著蛋糕坐在C位，雖然要滿55歲，但似乎看不出歲月痕跡，和40幾歲的周汶錡、徐濠縈同框，完全無違和感，她也發文透露雖然有點早，但這是她第一個生日蛋糕，並感謝閨密們幫她慶生。

而令人驚喜的是，上山詩鈉和徐濠縈也帶著女兒一起現身，只見她們依偎在劉嘉玲旁邊，已長得亭亭玉立，五官和氣質都頗有明星樣，16歲陳康堤穿著露肩上衣，小露性感，和媽媽徐濠縈的模樣簡直是複製貼上。

其實，陳康堤才16歲，就遺傳好基因，身高已超過媽媽，擁有一雙大長腿，而23歲的Hilary，更是遺傳媽媽混血基因，也有「最正星二代」之稱，兩人都有亮眼外型，相信未來無可限量。

(中時新聞網)