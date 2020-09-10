不少人會在家裡安裝寵物監視器，除了無聊的時候可以看看可愛的毛孩在家裡幹嘛，也能隨時掌握牠們的安全。不過國外一名飼主在檢查家裡監視器的時候，卻意外拍到無法解釋的詭異畫面，讓她當場嚇傻。

根據外媒報導，國外一名帳號為「ileensilva」的女網友家裡養了3隻可愛的狗狗，擔心沒人在家時牠們有什麼危險，特定安裝了「Furbo寵物攝影機」，方便隨時確認狀況。日前她在檢查畫面時，發現家裡2隻愛犬突然對著門口跟窗邊狂吠，接著放在沙發上的毯子竟然像有人拉扯般凌空飛起，且幅度越來越大。

擺動一段時間後，狗狗也注意到毯子的異狀，轉過身跳到毯子上激動地大叫，這時詭異的毯子才回復到原本靜止的狀態。女網友事後將這段畫面PO到影音平台TikTok上並寫道「Furbo竟然捕捉到超自然現象！」，瞬間掀起網友們的熱議。

有人留言稱「是阿飄！」、「感覺祂只是覺得好玩逗逗牠們」、「那個毯子！」、「太恐怖了吧」其中，有不少人認為動物似乎對靈異現象特別敏感，有類似經驗的網友也跳出來分享「我養了2隻狗，其中一隻2年前過世並埋在我家院子裡，接著每天早上7:30另一狗狗都會到牠好朋友埋葬的地方，和空氣追逐打鬧，這狀況大概持續了3個月左右」。