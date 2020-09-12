狗狗真的是人類最好的朋友！日前土耳其一個劇團在街頭進行表演，一名男演員按照劇情安排，演出了受傷倒地的環節，沒想到旁邊的一隻流浪狗見狀竟信以為真，立刻跑過來「抱緊處理」、安慰他，這個暖心的舉動，讓大家的心瞬間都被融化了。

根據外媒報導，男演員努曼（Numan Ertuğrul Uzunsoy）和他的劇團日前在土耳其的街頭上演出，他的角色在劇情中因為摔馬受傷，所以他躺在地上發出痛苦呻吟的聲音，儘管這只是一段「戲劇表演」，但一旁的流浪狗觀眾卻十分入戲，看到努曼不舒服的模樣，牠立刻搖著尾巴小跑過來，接著把頭放在努曼的脖子上，看起來就像在安撫他一樣。

演出當時努曼是閉著雙眼的狀態，一開始他感覺到脖子處有一股暖流，還以為是劇團的其他演員，但隨後他就感受到這隻流浪狗熱情的「親吻」，心瞬間就被融化了，同時還忍不住笑了出來；而其他演員們則上前把狗狗帶離現場，好讓演出可以繼續進行。

這隻流浪狗的暖心舉動讓努曼非常感動，「牠就像一個對我伸出援手的小天使，這對我來說是相當感動的時刻，我從來沒想過會發生這種事」，演出隔天努曼也回到現場想要尋找那隻流浪狗的身影，但卻無果，不過努曼下定決心想要替牠找到一個溫暖的家，「我會一直尋找，直到找到牠為止」。