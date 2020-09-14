毛孩雖然可愛，但也會有調皮搗蛋的時候，每每都讓飼主又好氣又好笑。一名男網友日前發現家裡的狗狗挖出一塊亮澄澄的「大金塊」，仔細一看才發現是自己飼養的大兜蟲蛹，氣得大呼「2年心血差點沒了！」

通常被叼出來的蟲蛹基本上都是直接死亡，好在妹妹沒把牠弄受傷，目前正在人工蛹室靜待羽化(圖/飼主董先生授權提供)

飼主董先生日前在客廳玩手機，就放任家裡的小黑狗「妹妹」和柴犬自己去玩，突然聽到櫃子有東西掉落的聲音，上前查看才發現妹妹竟然從箱子挖出金黃色的大兜蟲蛹，心馬上涼了一半，氣得直呼「小屁孩！這不是給妳玩的橡膠玩具啦！2年心血差點沒了... 為什麼這麼白目！」但天兵妹妹似乎不知道自己犯了大錯，還在一旁興奮的向董先生邀功。

董先生接受《中時新聞網》的訪問時表示，被俗稱「毛大象」的大兜蟲幼蟲期約2年左右，還不包含蛹期和成體存活時間。而且昆蟲在蛹期是最脆弱的時候，很容易一些外力導致受傷甚至死亡，通常被叼出來，基本上都等同於判了死刑，好在這個蟲蛹沒受傷，目前很安穩的躺在人工蛹室，靜待羽化。

董先生也透露，妹妹是半年前在朋友的花園裡撿到的，大約10個月大，可能因為處於長牙期，所以愛玩又喜歡亂咬。而除了大兜蟲之外，喜歡大自然的董先生還有開設粉專「野艷」，專門介紹臺灣野生動植物及特別的寵物。