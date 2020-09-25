最新一期的7、8月統一發票中獎號碼今（25日）出爐，本期1千萬元特別獎號為「13362795」，特獎及頭獎號碼則分別為「27580166」和「53227282、35082085、37175928」；不過就有一名女苦主曬出2張發票，透露自己跟大獎擦肩而過，畫面曝光後網友紛紛替她覺得扼腕，直呼「比悲傷更悲傷的事！」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出2張統一發票，號碼分別為「60177283」和「60177281」，與頭獎號碼「53227282」後4碼僅差1個數字，卻因為直接跳號，與獎金擦肩而過；讓她崩潰直呼「當時到底發生了什麼事…」。

根據統一發票給獎辦法，民眾持有的統一發票只要末4碼與中獎號末4碼完全相同，就能獲得1千元獎金，可惜的是，原PO僅差1碼就有1千元獎金入袋。

貼文一出，網友也全看傻了，紛紛留言直呼「與1000擦肩而過」、「比悲傷更悲傷的事」、「4碼1千而已，別想太多」、「還好不是千萬，不然會更搥心肝」、「家人拿走了啦！他已經對一波了」、「跳過朗過，就是不中」。