一年一度的中秋佳節，適逢4天連假，除了吃柚子和月餅應景之外，家家戶戶或是公司行號也紛紛聚集烤肉，不過卻有高雄民眾日前在燕巢橋下目擊一整箱「不知名肉塊」在河面上載浮載沉，讓他當場嚇傻，憂心是「人肉」，於是趕緊通報處理，所幸最後發現是虛驚一場，直問「是誰的中秋烤肉食材？」畫面曝光後，網友也打趣揶揄「是要別有一番風味水中烤肉嗎？」

臉書社團《燕巢人大小事》管理員PO文指出，行經高雄中興路的燕巢橋下時，發現一箱來路不明的的冷凍肉品，在水面上載浮載沉，乍看之下更添一絲詭譎，讓他憂心直呼「會不會是人肉呢？」

《燕巢人大小事》社團管理員通報方信淵議員團隊祕書張嘉琳幫忙後，經打撈確認是一箱含油脂的牛皮。（圖／《燕巢人大小事》社團管理員授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

所幸最後通報專人打撈處理後，發現裡面是一箱含油脂牛皮，確認不是人肉或是不明屍塊，無奈疾呼「誰家把中秋烤肉食材放在水溝退冰，快領回去吧！」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「嚇死有點像棄屍」、「最近好多浮屍…」、「如果是裝在行李箱，會比較恐怖」。

不過也有人出言調侃「水產公司沒出車改用水運了？」、「剝開後裡面有嬰兒，把他扶養長大，他會帶著狗去遇到野雉跟猴子」、「是要別有一番風味水中烤肉嗎？」、「放生做功德？」、「好兄弟來不及吃完，所以水運回去」、「好專業呀！退冰需要流動的水」。