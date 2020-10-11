‧皇帝翻牌子為何講究儀式感？

‧哪些男人抓得住慈禧太后的胃？

‧皇帝天天吃滿漢全席？

‧故宮匾額的滿文寫什麼？

紫禁城是清代的皇宮，從戒備森嚴的皇家禁苑變成開放參觀的北京故宮博物院，每一處都有帝后生活的遺跡。隨著清宮戲熱播，大眾愈來愈關注與熱議清代宮廷生活與歷史面貌。

從御花園、鍾粹宮、永壽宮、承乾宮等三十處旅遊打卡聖地，透視曾在此生活的人物側面，從一處景物帶入一段歷史話題，堪稱清宮歷史與國寶檔案的知識總結。

作者透過五十餘張實景與典藏文物照片、數十件清宮檔案實拍，加上北京故宮實地探尋所得線索，還原清宮人物與生活場景，全面向讀者介紹最真實的末代王朝。

【精彩書摘】

後宮女人之間的差距有多大？

皇后乃至后妃們的生活待遇非常優越，衣食住行的每一項都有極為豐厚的物質支持，並由官方形成制度保障。清宮是個格外突顯等級的地方，後宮位分依次為皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、常在、答應。其中，嬪級以上都有固定的名額，即皇后一名、皇貴妃一名、貴妃二名、妃四名、嬪六名，貴 人、常在、答應無定額，一般不可超額。每一個位分自然都會有相對應的各項待遇標準，皇后的標準為最高，答應則最低，不可逾越，清宮稱之為宮廷分例。

比如，皇后每年穿衣所用衣料共三十類，分別為蟒緞二匹、補緞二匹、織金二匹、妝緞二匹、倭緞四匹、閃緞二匹、金字緞二匹、雲緞七匹、衣素緞四匹、藍素緞二匹、帽緞二匹、楊緞六匹、宮二匹、潞四匹、紗八匹、里紗八匹、綾八匹、紡絲八匹、杭細八匹、綿八匹、高麗布十匹、三線布五匹、毛青布四十匹、粗布五匹、金線二十綹、絨十斤、棉線六斤、木棉四十斤、里貂皮四十、烏拉貂皮五十。皇后的分例種類最豐富、數量最多，自皇貴妃以下標準依序遞減。到了答應這一級則只有十類，分別是雲緞一匹、衣素緞一匹、藍素緞一匹、彭緞一匹、宮一匹、潞一匹、紗一匹、綾一匹、紡絲一匹、木棉三斤。對比之下，各位分之間的差距非常大。

為了比較清晰地展現各位分之間的差距，我根據《國朝宮史》的記載，針對比較有代表性的門類列了一張表格如下

後宮分例簡表(圖/時報出版提供)

這個表只是對後宮分例進行簡要分析，表中所列的各類器皿，指的是房屋中家具以外的各類擺設用具。皇后的等級最高，涉及的種類最多，數量也最多，按貴重程度排序，依序有玉、金、銀、銅、錫、鐵、瓷、漆。其他妃嬪根據這個標準，依照位分的高低再不斷簡化，表中只顯示她們可使用的最貴重器物質地。

再如表中所列的瓷色，指的是后妃們生活上所用瓷器的顏色和紋樣。在中國傳統社會，不少顏色和紋樣不是什麼人都能使用，而是參照等級、身分，有嚴格的標準劃分。類似清代大臣官服上的補子和官帽上的頂珠，文官一品補子上繡仙鶴，二品繡錦雞；武官一品補子上繡麒麟，二品繡獅子；一品官帽頂珠用紅寶石，二品用紅珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石。從各種生活用具上，一眼就可以分辨人的等級地位，后妃們的瓷器也是如此。大家都知道，清代只有皇帝才能用明黃色，因此只有皇后能以正妻的身分使用黃色，皇貴妃做為副后，只能用白裡黃。自貴妃以下，所用的瓷器紋樣最高只能配以龍紋，還要依照各自身分，劃分出顏色背景和龍的顏色，到了答應這一級，連龍紋也不配使用了。

從後宮分例的內容可以看到，後宮八個位分之間的待遇存在不小差距。現代人可能對吃穿的事情已經不太敏感，對顏色、紋樣的特權更沒多少概念，我們不妨以清宮的室內燈燭照明進行比對，感受一下這種生活待遇的差別。皇后的分例裡有戳燈二十、香几燈十、羊角手把燈四、銅瓦高燈四、銅遮燈一、銅蠟扦十四、鐵座更燈四，共五十七盞；每天可用的蠟燭有白蠟五支、黃蠟四支、羊油蠟十支、羊油更蠟一支，共二十支。到答應這一級，只有銅蠟扦一、羊角手把燈一，共二盞；每天可用的蠟燭共二支。

兩支蠟還不能同時點，用完可就沒了，半夜想起身，只能摸黑了。當然這只是從數量上對比差距，不妨更具象地腦補一下，清宮的夜晚，皇后在十名宮女的簇擁下，坐在燈火通明、照如白晝的廳堂裡，而位分卑微的答應只守著一盞孤燈，對著兩名宮女，大眼瞪小眼。對比之下，答應實在是慘了點，想讓屋子裡燈火通明，就得﹁打怪升級﹂。無怪一些劇組喜歡拍類似不惜一切代價也要勾心鬥角的宮鬥劇，級別之間的待遇差距著實太大了。清宮女子為了生活，也是拚了。

一個椎心的殘酷真相

雖然皇后、貴妃們在宮裡享受著超豪華的生活待遇，其實她們也面臨一個無情的事實；無論她們生活中擁有多少緞匹、器皿，甚至俸銀，她們對這些東西都沒有實質物權。所謂實質物權指的是什麼呢？這點乾隆在《欽定宮中現行則例》表述得非常明確：

諸太妃所有一切，俱係聖祖皇帝所賜，諸母妃所有亦是世宗皇帝所賜，即今皇后所有，是朕所賜，各守分例，樽節用度，不可將宮中所有移給本家，其家中之物，亦不許向內傳送，致涉小氣，嗣後本家除來往請安問好之外，一概不許妄行。

乾隆這段話的大意是說，我奶奶們的一切，都是我爺爺給的；我母親們的一切，都是我父親給的，我嫡庶妻子們的一切，都是我給的，你們對所有物質上的東西，都只有使用權，沒有所有權，這些東西只有一個主人，就是我本人。娘家的東西不許送進來，宮裡的東西也不許送出去。舉個簡單的例子，后妃們在宮裡只能憑分例過生活，如果某位皇后在宮裡的分例非常豐厚，但她的娘家生活上需要用錢，皇后想接濟一下，這是不可以的。再如某位答應在宮裡生活待遇低，遠沒有在家裡過得好，娘家有錢想補貼一下女兒，也是枉然。

道光二十四年，彤貴妃犯了物權方面的錯誤，被皇帝直接降為貴人。道光得知太監李得喜的大量財物來自彤貴妃的賞賜後，極為震怒，命內務府大臣將他送到刑部嚴加審訊，並說彤貴妃「實屬大負朕恩，有玷貴妃之位，著革去貴妃，降為彤貴人，其金冊、寶印，即行交出」。

貴妃與貴人雖一字之差，卻是千里之遙。雖說后妃給太監一些賞賜，其實屬於微不足道的問題，道光做得比較過分，但賞賜過多，其實是觸碰宮中物權的底線，招致皇帝如此無情的處置。

彤貴妃事件還不是極致，清宮對物權問題還有更椎心的舉措。我們現在去北京故宮遊覽，很少能看到哪件文物明確標示是哪個后妃用過的，這和清宮物權有一定關聯。后妃對所有物品都沒有所有權，在她們去世後，如果沒有皇帝的特批，她們的遺物都會迴圈再利用，尤其是她們原有的首飾一類物品，或是轉贈他人，或是直接熔化，以後再做他用。在清宮，今年頭上釵，明年就可能變成他人手上鐲，這是再正常不過了。孝儀純皇后(令妃)應該算乾隆的寵妃，她在乾隆四十年正月二十九日薨逝，同年十月十三日的《內務府奏銷檔》顯示，皇帝已經批准將冊封她為令貴妃時賜予金冊熔化，以後另行他用。看了這些清宮的檔案記載，著實深切地體會到錢財實在是身外之物。

(本文摘自《真相只有紫禁城知道：清宮地標的歷史再發現》/時報出版)

【作者簡介】

楊原

北京市社會科學院滿學所博士後，研究領域為宮廷史、社會史。

著有《詩書繼世長--葉赫顏札氏家族口述歷史》、《會玩兒：老北京的休閒生活》等；大型真人秀節目《上新了，故宮》歷史顧問。