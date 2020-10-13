不論人類或是動物，母愛是世界上最偉大的感情之一，若孩子碰上什麼危險，母親也會不畏困難地保護他們。最近，美國一名男子到山林小徑中跑步，無意間看見了一窩美洲獅寶寶，沒想到下秒母獅誤以為孩子遇到威脅，不斷對男子咆哮示威，一路尾隨了約6分鐘的時間。

凱爾遭美洲獅媽媽尾隨(影片來源/YouTube/FOX 13 News Utah)

根據外媒報導，這名男子凱爾（Kyle Burgess）日前到猶他州石板峽谷（Slate Canyon）的一條小徑上跑步，中途卻發現了幾隻美洲獅寶寶出現在眼前，他立刻拿出手機想要拍攝，結果不到幾秒的時間，竟有一隻母獅迅速趕回現場，並且開始對著凱爾咆哮，將他向後逼退。

凱爾面對這樣的情況雖然覺得有些不妙，但還是盡量保持冷靜，他在母獅接近時緩緩後退、盡力讓自己看起來很「大」，雙方僵持的過程中，這隻母獅偶爾會抬起前腳向前撲以示威嚇，凱爾見狀也害怕地大叫：「兄弟，我今天還不想死！」；最終，他撿起了一旁的石頭朝母獅丟去，對方才終於撤退，返回寶寶身邊。

凱爾透露，自己在過去曾看過相關的影片，知道這種情況發生時該如何應對，但真的碰上了，心中還是充滿著害怕與慌張，等母獅離開後，他呆坐在原地半個小時，直到穩定情緒後才再度徒步離開。

事後，凱爾也將這是經歷通報給猶他州野生動植物資源部門（Utah Division of Wildlife Resources），負責人史考特（Scott Root）稱讚凱爾的處理方法，「他沒有轉身逃跑這是對的，他大聲喧嘩、沒有蹲下來或做任何讓自己變小的事情，他表現得非常出色」。