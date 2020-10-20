生態出現危機無疑對地球是一種警訊！日前有保育組織在國外一處海灘發現超過5000隻海豹寶寶陳屍在海灘上，觸目驚心的場面震驚各界。事後有專家就出面透露這場悲劇的主因，並表示如果狀況沒有改善，恐怕會造成永續生態問題。

This is the situation at Pelican Point. All the little red circles mark dead seal pups. A rough estimate brings the... 由 Ocean Conservation Namibia 發佈於 2020年10月13日 星期二

根據外媒報導，南非納米比亞海洋保育組織（Ocean Conservation Namibia）本月5日透過空拍機發現納米比亞海濱城市沃爾維斯灣（Walvis Bay）的鵜鶘角（Pelican Point）海岸出現超過5000隻小海豹的屍體。納米比亞自然保護機構指出，每年11月中到12月是海豹的繁殖季，成千上萬的母海豹會在此時集結在沙灘處待產，但今年卻出現大量幼胎死亡的現象。

Official Press Release from the Namibian Dolphin Project and Ocean Conservation Namibia - Please contact Dr Tess Gridley... 由 Namibian Dolphin Project 發佈於 2020年10月15日 星期四

海洋保護協會諾德德雷爾（Naudé Dreyer）就表示，他在8月初到9月中就發現海灘有早產小海豹的屍體，但一直到本月初看到空拍畫面才知道海灘竟然已經堆積了超過5000隻海豹屍體。他也進一步透露除了早產和死胎的問題，他們本月也發現在短短2日內就約350頭青少年、成年海豹死亡，遠遠超過一般正常的死亡率，忍不住驚呼「這是一個生態問題的警鈴！」

有科學專家就研判，該區域有可能是魚群短缺，造成海豹媽媽沒有攝取到足夠的營養，才會出現大量死胎，但除此之外也不排除是傳染病或是中毒，當地的漁業部門（Ministry of Fisheries）也已經成立小組針對此事展開調查，希望能釐清真正死因。其實在1994年時，納米比亞也發生過類似情形，當時有超過1萬隻海豹和1萬5千隻海豹寶寶因為食物短缺及感染鏈球菌死亡。