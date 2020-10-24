現代人工作忙碌，泡麵因為價格便宜、料理方便，是許多人的果腹首選。日前就有網友加碼分享泡麵「豪華三吃」的超豐盛吃法，做法一出隨即掀起熱議。

原PO昨（23日）在PTT「WomenTalk板」以「大家喝不完的泡麵湯怎麼處理？」為題，PO文透露自己偏愛的「泡麵三吃法」，分別為「第一吃：吃麵，喝1/4的湯」、「第二吃：用1/2的湯加飯、打蛋、加菜煮粥」、「第三吃：用1/4的湯蒸蛋」最後還笑說這樣超豐盛的。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「超鹹超讚，我都喝光」、「哇！豪華三吃～學起來」、「杯麵會加蛋微波成蒸蛋」、「我也很愛泡麵湯頭耶，湯拌飯超好吃呀」、「我也會留下來煮粥或煮麵，好吃！偶爾一次還好啦，一堆人吃外食才不健康咧」。

不過也有不少人一面倒吐槽「不要省小錢花大錢，身體要顧」、「脫離學生時代就沒在喝泡麵湯了，鈉太高對身體不好」、「以前參觀過泡麵的產線，麵條都油炸完再乾燥，看完就很少再碰了」。

事實上，過去也有網友好奇「什麼樣的泡麵加飯最好吃呢？」貼文釣出不少老饕分享自己偏好的獨特風味，「當然是統一紅燒牛肉麵配飯最好吃，配冬粉、打蛋一起吃也很對味」、「要加飯的話，我認為拉麵道的札幌味噌最好吃」、「我大學時代都吃肉骨茶加飯，吃完麵時把飯加在熱湯裡一起吃，邊吃飯邊喝湯頗有茶泡飯的感覺」、「有一種泡麵口味是羹麵，它的湯比較黏稠會附著於飯粒上，吃起來比較有味道。如果用湯麵就選比較重口味像肉骨茶、牛肉、爌肉等」。