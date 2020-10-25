大部分的狗狗精力都相當旺盛，個性也非常活潑好動，因此需要帶出門散步、玩耍，來幫助牠們消耗體力。日本一名飼主就帶著家裡的秋田犬媽媽外出，結果一抬起頭往家的方向看去，卻發現小奶狗在窗邊排排站好，露出了超級哀怨的眼神，似乎也非常渴望能夠一起出門散步。

這名飼主「@katupustfra」家裡養了6隻秋田犬，其中5隻是去年12月才出生的孩子，現在牠們都已經快要1歲，體型也逐漸變得越來越大，但在小奶狗時期也發生了許多可愛又逗趣的事情，像是小狗們把飼料吃到碗外面，把家裡的地板弄得亂七八糟，挨訓時就連狗媽媽也會出面一起承擔。

某次，飼主只帶著媽媽出門散步，然而當他抬頭往家裡的方向看去時，竟發現有3顆小腦袋趴在窗邊排排站著，用超級哀怨的眼神看著他們，似乎像是在表達自己強烈想出門玩耍的心情。不過現在這5隻小奶狗都已經長大了，飼主也遛狗時也能夠帶牠們一起逛大街了！

而網友們看到照片後，都被小奶狗可憐的表情給萌化了，紛紛留言：「想起我小的時候也一邊哭一邊求媽媽帶我一起出門購物的樣子」、「小奶狗的表情太可愛了，好療癒～」、「看起來比我的孩子還要有禮儀呢哈哈」、「這樣誰還捨得出門啊～」。