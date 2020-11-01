在家中看見大蜘蛛，不少人一定都會害怕到大聲尖叫！最近一名網友在家裡的衣櫃旁，看見一個疑似長著長腿的大蜘蛛，讓他超級害怕，鼓起勇氣拿筆去戳它，才發現原來這只是一場「天大的烏龍」，也讓他心有餘悸地說：「嚇死我了！」。
這名網友在《爆廢1公社》中分享一段影片，只見畫面裡衣櫃和牆壁的中間卡著一個不明物體，看起來很像是黑色大蜘蛛的「長腿」，PO主見狀非常害怕，但為了要將蜘蛛趕離家中，他還是鼓起勇氣，拿著奇異筆用力戳了一下那個生物。
不過對方卻沒有任何反應，仍停留在同一個地方，PO主只好打開最下方的抽屜，結果卻發現那幾隻疑似蜘蛛長腿的東西，竟然只是他圍巾尾端的「鬚鬚」，整起事件純屬虛驚一場，也讓PO主鬆了一口氣，直呼：「嚇死我了！」。
網友們看完影片後，也都和PO主一樣經歷了緊張起伏的情緒，紛紛留言：「我以為開抽屜瞬間，喇牙會爬到你的手，結果我失望了」、「害我瞇著眼睛偷看」、「害我超緊張他隨時衝出來」、「嚇死我了，我好緊張」、「冬天還沒到就跑出來了」、「是我也會嚇死，光看那鬚鬚，就雞皮疙瘩」。
文章來源：爆廢1公社
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。