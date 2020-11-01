在家中看見大蜘蛛，不少人一定都會害怕到大聲尖叫！最近一名網友在家裡的衣櫃旁，看見一個疑似長著長腿的大蜘蛛，讓他超級害怕，鼓起勇氣拿筆去戳它，才發現原來這只是一場「天大的烏龍」，也讓他心有餘悸地說：「嚇死我了！」。

男網友在衣櫃邊發現疑似大蜘蛛的生物(圖/翻攝自爆廢1公社)

這名網友在《爆廢1公社》中分享一段影片，只見畫面裡衣櫃和牆壁的中間卡著一個不明物體，看起來很像是黑色大蜘蛛的「長腿」，PO主見狀非常害怕，但為了要將蜘蛛趕離家中，他還是鼓起勇氣，拿著奇異筆用力戳了一下那個生物。

結果只是抽屜裡圍巾的鬚鬚(圖/翻攝自爆廢1公社)

不過對方卻沒有任何反應，仍停留在同一個地方，PO主只好打開最下方的抽屜，結果卻發現那幾隻疑似蜘蛛長腿的東西，竟然只是他圍巾尾端的「鬚鬚」，整起事件純屬虛驚一場，也讓PO主鬆了一口氣，直呼：「嚇死我了！」。

網友們看完影片後，也都和PO主一樣經歷了緊張起伏的情緒，紛紛留言：「我以為開抽屜瞬間，喇牙會爬到你的手，結果我失望了」、「害我瞇著眼睛偷看」、「害我超緊張他隨時衝出來」、「嚇死我了，我好緊張」、「冬天還沒到就跑出來了」、「是我也會嚇死，光看那鬚鬚，就雞皮疙瘩」。