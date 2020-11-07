水餃因為料理方式簡單，加上價格平價，還有不少口味可供選擇，是許多人心目中的平價美食。不過日前就有網友不禁好奇，煮水餃究竟是該用冷水還是熱水煮？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人分享水餃皮的Q彈訣竅。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，與友人聊到烹煮冷凍水餃的步驟，他的料理方式是「一開始要用冷水煮，滾了之後加一碗冷水，重複2-3次」，不過友人的料理手法則和他大不相同，「一開始要用熱水煮，水滾後把水餃丟下去，再滾、浮起來，就可以撈起來吃」，讓他不禁好奇「請問各位，你們都怎麼煮水餃呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，留言區高達近3千則留言，紛紛留言回應「只要有熟能吃就好，步驟其次」、「也可以用電鍋蒸」、「我真心不會煮水餃，每次煮必破」、「準備一包水餃跟一個媽媽，完成」、「我都八方雲集或四海遊龍」。

不過也有不少內行人跳出解答，直指「冷凍的冷水煮、常溫的熱水煮」，「冷凍水餃冷水煮，現包水餃皮還是軟的滾水煮」、「冷水煮皮比較不會破」、「冷凍水餃才要冷水煮，邊解凍邊煮熟；現包新鮮水餃要開水下餃，在等水開加一瓢冷水降溫，拖延餃子皮過熟時間，方便餃餡煮熟」、「我建議用冷水水煮冷凍水餃，煮的過程中不用再加入2-3次冷水，只要等水滾水餃浮起來就可以撈起食用，而且這樣煮起來水餃皮比較有嚼勁不會破」。