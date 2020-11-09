只有用心祈求，奇蹟還是可能會發生的！上個月有一家人帶著愛犬回老家過節，卻不小心沒將狗狗遺留在休息站，一直到抵達目的地才發現，雖然隔天就趕回去現場尋找，卻怎麼樣都找不到狗狗的蹤跡。沒想到26天後家門口突然出現一隻髒兮兮的浪犬，一家人仔細一看秒淚崩。

The desperate animal was a bag of bones and dirty after trudging down busy roads for days on end. 😢 由 LADbible 發佈於 2020年10月26日 星期一

根據外媒報導，大陸浙江省的邱姓男子上個月載著一家大小和愛犬豆豆從杭州市出發，打算回老家建德市探親過節。期間經過一處休息站，大家紛紛下車買買零食或上廁所，順便活動一下筋骨，正當邱男以為大家都上車準備出發時，卻沒發現豆豆不在車上，以為牠只是安靜的待著，就這樣把牠遺忘在休息站。

邱男事後表示，因為當時車上有嬰兒要照顧，讓大家有些手忙腳亂，再加上忙著趕路就沒有注意到。一直到當天晚上抵達目的地後，一家人才發現豆豆不見了，緊張的不知如何是好，尤其平常和豆豆感情最好的岳父更是傷心欲絕。雖然隔天一早，一家人就火速趕回休息站，但在裡面尋找了2個小時卻什麼也沒發現，之後邱男和太太又陸續找了好幾天仍一無所獲。

隨著時間過去，一家人漸漸接受事實，只希望豆豆平安無事，能遇到好心人收留就好。沒想到26天後，邱男家人突然發現家門口出現一隻全身髒兮兮又瘦弱的流浪狗，看到人就拼命搖尾巴示好，且越看越眼熟，最後家人透過視訊電話打給正在上班的邱男，他馬上一眼就認出「牠真的是豆豆！」

邱男指出，從休息站到家有將近60公里的距離，認為豆豆能走過來十分不可思議，坦言：「我們一直都把豆豆當成嬌嫩的狗，牠從小就生性膽小，全家人花了一段時間才跟他打成一片。以前總覺得牠不算特別聰明，但這次真的刮目相看。」除此之外，邱先生也呼籲飼主外出或遛狗還是要幫狗狗綁好牽繩，以免發生類似事件。