在動物園或保育基地出生的動物，除了會受到媽媽的照顧以外，還會有保育員從旁照料寶寶們的大小事，也因此不少動物都和保育員有著非常要好的感情，大陸的貓熊新生寶寶「春生」也不例外，發揮自己的「黏人功」，不斷用肉身阻擋，沒想到保育員還事趁著牠不注意的時候偷偷跑走，讓牠瞬間崩潰，挫折地「跌落樓梯」。

春生用肉身阻擋不讓保育員離開(影片從44秒處開始/YouTube/iPanda熊貓頻道)

「成都大貓熊繁育研究基地」的貓熊寶寶「春生」出生於今年的3月21日，因為從小除了媽媽以外，也會受到保育員的照顧，所以春生和保育員的感情也相當好，常常「黏」在保育員的身邊，想要和他們一起玩耍，不過保育員還有其他的工作，沒辦法無時無刻都陪伴在牠的身邊，每到要離開的時候，保育員都必須要「快、狠、準」，才能夠順利逃脫。

本月月初，「iPanda熊貓頻道」就PO出了一段春生和保育員「心機大戰」的可愛互動，從影片裡可以看到，保育員在離開前遭到春生的「肉身阻擋」，她只好先走向遠處，等到春生跟過來以後，才又快步走向門口，並把春生往另外一個地方騙去，接著就迅速打開門離開，意識到事態不對的春生立刻往門口跑去，然而早已來不及，牠挫折地跌坐在地，甚至還絕望滑落樓梯。

這可愛又有點「戲精」的模樣，讓網友們看到後都笑到不行，也被春生給萌化了，紛紛留言：「仿佛聽到了寶寶心碎的聲音」、「春生：所以愛會消失嗎」、「從小就是戲精」、「傷心得跌下了臺階」、「好可憐的寶寶，最後發現都是套路，奶媽一轉身不見了」。