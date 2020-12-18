泰國朝邁海灘國家公園的海灘上，出現一隻死亡的「美人魚」儒艮，牙齒被拔掉還不斷流著血，死狀讓保育團隊看了相當不捨，進一步了解，發現這一隻儒艮還是準媽媽，解剖成功將腹中寶寶取出後，儒艮寶寶早已沒了呼吸心跳，儘管已有完整模樣，但仍無法順利出生。

泰國朝邁海灘國家公園(Hat Chao Mai National Park)的工作人員於當地時間17日，在沙灘上發現一隻死亡的儒艮，雖然無法確認牠的死因，但儒艮的牙齒明顯是被割下的，且嘴裡還在流血，由於當地有將儒艮牙齒作為護身符的習俗，推測可能是不肖人士為了牙齒而殺害儒艮。

獸醫師進一步檢查，發現儒艮嘴邊有3至4英吋的傷口，而且還是一隻準媽媽，腹中懷有身孕，解剖將儒艮寶寶取出後，發現寶寶的外型已發育完整，但卻來不及出生，目前仍需待獸醫檢驗確認死原因，而一屍兩命的結果讓眾人看了都非常心痛。

儒艮為海牛目儒艮科草食性海生動物，類似海牛科（Trichechidae）近親，也被稱作「美人魚」，是海牛目中唯一生存於印度洋與太平洋地區的物種，由於長期受到人類的獵殺、受困漁網以及棲地減少等困境，導致牠們生存受到威脅，數量也逐年減少，目前被IUCN紅皮書列為易危動物。