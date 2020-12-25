俗話說人要衣裝佛要金裝，髮型好壞也是左右一個人的外在關鍵，不少人會花大錢上髮廊，不過也有人選擇省荷包到百元剪髮店，就有網友不禁好奇「百元剪髮跟髮廊差在哪？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出其中關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，路上一堆百元剪髮和動輒逾五六百元的髮廊，其中百元剪髮的設計師同樣是年輕女孩，除了剪髮也提供洗髮和按摩服務，感覺與一般髮廊無異，甚至更講求效率，讓他不禁好奇「百元剪髮跟髮廊差在哪？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「氣氛不同」、「會多送你一杯奶茶或紅茶，差很多」、「百元也是越來越競爭了，以前沒沖洗」、「百元剪髮比你想的好賺，我家這邊一天大概30幾位客人」、「我這邊生意好的十分鐘一顆頭收一百多，店面只要小吃攤的一半面積，當然好賺」、「我這邊的百元理髮到晚上七點大約到一百多號，平均2或3個人在負責剪，如果是連假前夕會更多人。以營收來看，每個月應該超過30萬，不過不知道怎麼分錢」。

不過也有內行人點出關鍵，尤其頭髮長了之後會更加明顯，「差在細節」、「百元純修不設計」、「百元的有剪有交代，貴的會根據你的頭型跟髮量設計」、「單就剪完長出來看，一個是頭髮變長，一個是雜草叢生」、「百元剪髮看理髮師功力，有些不錯有些很弱」、「百元的等頭髮變長後很邋遢」。