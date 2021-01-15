俄羅斯聯邦車臣共和國一場摔角比賽的影片，日前在網路上瘋傳，當時一名摔角手使用大腿鎖住對手的頸部，耗盡全身力氣施力，沒想到9秒後，清脆的「啪」一聲，響徹全場，他的左大腿骨當場硬生生斷成2截，痛得蜷曲在地上撫腿哀號，驚悚畫面曝光後隨即掀起熱議。

根據俄羅斯《REN TV》公布的影片顯示，在這場車臣摔角錦標賽上，兩名摔角手在地板上展開肉搏，戰況一時難分難捨，而其中一位摔角手在過程中試圖用左腳「鎖頸」對手，沒想到9秒後卻發生悲劇。

影片中清楚聽見一聲「啪」的清脆聲響，只見當下發動「鎖頸」攻擊的摔角手，因為左大腿骨應聲斷裂，痛得在地上不斷哀號「啊～啊～啊～」，他的左大腿也明顯呈現扭曲變形，突如其來的意外讓全場眾人都嚇傻了，紛紛衝上前關心他的傷勢。

不過報導並未透露該名選手後續情況，尚未可知其傷勢是否有順利復原。

這段驚悚畫面不斷在網路上瘋傳，不少網友嚇得直呼「要斷之前都不覺得痛嗎？」、「這場比賽也太硬了吧」、「看了我都冒冷汗」、「戰鬥民族不意外」、「怕爆！我到底看了什麼」。