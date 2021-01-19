篤信基督教的王先生回憶過去發病時的無助，悲從中來，直說若沒有宗教支持，可能就沒有現在的他。（林宏聰攝）

高雄長庚帕金森氏病中心團隊攜手合作，幫助肌張力不全症患者重回正常生活。（林宏聰攝）

上班族陳先生罹患肌張力不全症，得靠助行器艱困行走，生活難自理，高雄長庚醫院替他開刀置放晶片，藉電極刺激腦部舒緩症狀，術後行動宛如常人；他打趣說，職場同事以為他看起來完全沒病，「現在工作壓力比以前大！」

40歲陳先生從事食品微生物檢驗工作，8年前肢體開始遲緩僵硬，近幾年走路時軀幹後仰無法控制，在林口長庚診斷為肌張力不全及巴金森症候群綜合症，生活上必須靠手推車助行，常引來常人異樣眼光。

2年前，陳先生轉至高雄長庚帕金森氏病中心開刀植入晶片，透過深腦部刺激術舒緩動作障礙，手術一完成就能正常行走，回診時還開玩笑，以前同事見他得病總會特別幫忙，現在得靠自己，工作壓力變大了，主治醫師陳盈發笑說：「其實聽到之後覺得滿開心的」。

另名20歲王先生高中開始發現肢體行動有問題，拿碗筷吃飯都有問題，平時得仰賴外婆照顧，有時甚至得在地上爬行前進，外出時常遭受異樣眼光，2018年9月接受深腦部刺激術後重獲新生，談起過往他不禁落淚，自述如果沒有基督教信仰，他可能無法撐過病痛之苦。

高雄長庚醫師陳盈發指出，肌張力不全症是腦部神經功能異常引起不自主動作障礙，可分原發姓或續發性，臨床上常見眼瞼痙攣、斜頸症，更嚴重的連下肢都難以行走，有些病患吃藥、打肉毒桿菌效果不彰，經過評估可進行深腦部刺激手術（DBS）。

帕金森氏病中心成立近10年，已替5位肌張力不全病患完成手術，神經外科醫師石富園表示，透過電腦斷層輔助，可將晶片更準確放置在腦部深層的蒼白核；而目前的技術已使用充電式電池，病患可透過體外的裝置自行充電，電池可用15年以上，比過去每2、3年重新開刀更方便。

不過，手術加上裝置費用高達150萬元，目前健保僅給付帕金森氏病，肌張力不全症患者無法給付，負擔相當大，高雄長庚副院長陳武福說，這幾年長庚均透過院內的社服基金提供協助，但由於術後患者改變相當大，多半可回歸正常生活，希望健保考慮納入給付。

(中時 )