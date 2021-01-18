「從來沒想過會用這種方式被爸媽知道我的『打工』…」一名學生妹透露，因為缺錢，經由朋友介紹下接觸八大行業，身邊沒有人知曉，她也打算畢業後就收手洗白，沒想到日前卻意外服務到自己的親生爸爸，讓她當下羞愧到全身發燙，不知該如何是好。

原PO在網路論壇「zuvio-校園」PO文指出，因為家裡經濟拮据，從去年初開始，經由朋友介紹下開始接觸八大行業，期間做過制服店也陪過酒，但因為酒量差，加上隔天宿醉上學也很痛苦，於是改做摸摸茶。

她坦言，摸摸茶的錢賺得很快，「我一下就存到很可觀的數字，老實說我的確是有點欲罷不能了」，抱持著「做到畢業存下一筆錢就好，之後徹底當沒這回事直接洗白」的想法，她做了一年，也瞞得很好，除了當初帶她入行的朋友之外，其餘親友全都不知情。

沒想到16日當天，她一如往常的進到包廂，卻意外撞見自家老爸，兩人四目交接的當下，讓她頓時羞恥感爆發，渾身發燙，只想逃之夭夭，「唯一的想法是，完了！」後來原PO老爸點了原PO友人的檯，但沒有進一步接觸，只問了女兒的事情，事後並傳訊息說要跟原PO好好聊一聊，讓她崩潰直呼「我覺得很害怕，現在還躲在朋友家住，不知道怎麼面對」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我比較好奇妳媽知道妳爸去茶店，還碰到自家女兒在當茶妹，一次雙包有沒有崩潰？」、「其實就算缺錢也有其他方法可以賺錢啊，為了錢賣肉的確不自愛」、「都成年了就好好談，結論大致分成兩個，跟老爸決裂繼續做，或是停止此工作，畢竟沒人有資格把價值觀強加到另一個人身上，這都是不公平的，建議躲一會兒等老爸氣消一點再談比較好」。

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