首爾市政府去年發布「孕婦指南」，內容充滿性別刻板印象，引發網友撻伐，而近日台灣也爆出類似狀況。以當令食材為主題的「食令日曆」，靠可愛插畫與創意句子，吸引許多人購買，而讀者翻閱後發現，內容竟寫著「女人外表不能皺巴巴」、「女人要水水的」等，讓不少人看了直搖頭。

【謝謝網友的批評指教 給予我們進步的能量】 食令日曆的初衷，是希望透過食材給予人們健康能量，也希望透過文字分享對生活的小體會，有時是輕鬆小語、有時也希望是小小的正能量。 今年許多句子，都是往這個方向努力的，如： 1/27... 由食令日曆發佈於 2021年1月17日 星期日

「食令日曆」由群眾募資嘖嘖平台募資出版，結合食令與日曆，讓消費者透過撕月曆的方式，進一步了解如何在對的時令補對食力，每一頁推薦的食材都不同，再搭配可愛的手繪插圖，受到消費者喜愛，因此連兩年募資成功，順利出版2020年及2021年的日曆。

不過，在2021年出版的食令日曆內容裡，卻出現「外皮千萬不能皺巴巴，女人在乎的，薑黃都懂」、「做了人妻也要和桶柑一樣水水的」、「猴頭菇和女人都追求終極的白皙」、「要會看芽球菊苣的顏色，也要會看婆婆的臉色」、「別老對老公動肝火，多吃點不上火的鴨肉」等，字字句句充滿性別刻板印象，甚至還隱藏父權角度的思維。

而業者對此回應，指食令日曆的初衷是希望透過食物與文字，傳遞健康與正面的能量，日曆中也有較正向的內容，例如「1/27別低頭了，和金針菇一起抬頭昂首吧！」、「2/21黃豆大小都很棒，女人年紀大小當然也都很棒」、「4/11每個人都有自己的好，就像每種胭脂梅也各有優點」、「12/18直接生吃西洋芹菜吧！因為生活本來就不用過度裝飾」等。

而近日收到網友回饋，才意識到日曆中對於兩性、婆媳的不妥內容，「文案的觀點被框架於刻板印象中，導致大家有不好的觀感。為此，我們虛心接受批評，也願意做修正」，表示未來將提供更多元的觀點，也會安排調整文案，並更新於食令日曆電子版，並將更改後的篇章公布於官方粉絲團。

儘管業者在粉專滅火，但多數網友並不領情，表示「若貶低你的女性至親，依然還覺得正面？文案是成功的吸引關注，卻是沙文的不好評價」、「這日曆裡面都是什麼裹小腳時代的想法！」、「可愛插畫食材介紹是不錯，孩子很喜歡也有興趣，只不過裡面的字句很多讓我難以啟齒，還好孩子聽不太懂，乾脆省略不適合的部分唸」。