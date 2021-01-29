澳洲昆士蘭（Queensland）日前發生一起駭人的攻擊事件，一名44歲男子每周會有3天前往當地的普萊西德湖（LakePlacid）游泳，且時間已長達8年之久，對於該區的地形也十分熟悉，沒想到這次一如既往的游泳時，卻突然無預警被巨鱷咬住頭部，嚇得他腎上腺素爆發，徒手撬開巨鱷的血盆大口，總算成功脫困。

根據《9NEWS》報導，整起事件發生在28日12時40分左右，該名男子當時正在普萊西德湖游泳，沒想到游到一半，頭部卻突然遭到一條2公尺巨鱷攻擊，巨鱷先是含住他的頭部，接著用利齒狠狠的固定，準備使勁將他的腦袋分家。

男子察覺鱷魚的動機後，腎上腺素爆發，直接使出全身力氣，徒手撬開巨鱷的血盆大口，這才成功脫困，並且費了九牛二虎之力慢慢游回岸邊，至於肇事巨鱷似乎被男子勇猛的行徑給嚇壞了，隨即逃之夭夭。

醫護人員斯威尼（Paul Sweeney）表示，男子就醫時頭部有著駭人的穿刺傷，就連臉部、肩膀和手也有傷口，但男子卻顯得相當鎮定，只說自己用手撬開巨鱷的嘴巴，但巨鱷閉上嘴巴時夾到他的手，幸好沒因此被咬斷或是骨折，讓斯威尼驚呼「傷口差幾公分就是動脈，他真的非常幸運！」

事件發生後當地民眾人心惶惶，昆士蘭環境局隨即召集野生動植物專家，前往當地調查，打算找出巨鱷，避免憾事再度上演。