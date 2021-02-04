南非西北省莫德維爾一對夫妻，日前在自家泳池裡，發現了水底出現巨型陰影，讓他們驚覺不對勁，靠近一看竟是一條鱷魚，且長達3公尺左右，而鱷魚被專家抓出泳池時，仍不斷扭動身體抵抗，似乎在拒絕離開，巨大身形也讓眾人看呆。

'There's a Croc 🐊 in my Pool'! (Photos) Angel and Jaco Breytenbach from North West Province in South Africa checked... 由 Wild Heart Wildlife Foundation 發佈於 2021年1月29日 星期五

根據《每日郵報》報導，居住在莫德維爾(Moedwil)的雅各布(Jacob Breytenbach)與妻子安吉兒(Angel)，在上月29日凌晨4時30分發現泳池裡有動靜，隨即透過監視器查看，發現水底下竟有一隻鱷魚，而且長達10英尺(約3公尺)，嚇得他們趕緊向鱷魚專家求助。

鱷魚專家抵達後，先用繩索套住鱷魚的嘴巴，安及兒提到，「假若可以抓住牠的嘴，再成功按住牠的背部，就能順利抓住鱷魚，我是澳洲人，之前有看過類似狀況」，但事情並不簡單，由於鱷魚的體型非常大，力氣也不容小覷，期間鱷魚不斷扭動試圖掙脫，一度差點將牠拉到岸上，但鱷魚竟翻滾再度掙脫。

WATCH: This is the moment a giant crocodile was rescued from a backyard pool in South Africa.



It's believed the crocodile made its way to the family's home from a nearby river - it's now been released back into the wild. #9News pic.twitter.com/slKaCNItZr — 9News Queensland (@9NewsQueensland) February 2, 2021

專家費了一番功夫後，才成功將鱷魚拉出泳池，發現牠是一隻雄性鱷魚，隨後趕緊在其眼睛上放白布，鱷魚才逐漸冷靜下來，之後被送往自然保護部門進行檢查，結束後再放回自然棲息地。動物救援組織Wild Heart Wildlife Foundation表示，近日受到伊洛伊斯颶風(Cyclone Eloise)影響帶來大雨，導致附近河域的野生動物出走，鱷魚才會誤闖泳池。