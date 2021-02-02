行經國道最怕發生意外！上周末一名男子駕駛自小客車，載著妻子行駛於國道1號，前方卻突然發生追撞，驚險場面讓夫妻倆忍不住放聲大叫，沒想到該名男駕駛一個move，竟從2車之間狹窄的空隙神穿越，連妻子都忍不住嗲喊「老公你好厲害」，影片也在網上引發瘋傳。

老公如電影般的神技術讓一旁妻子忍不住崇拜喊「老公你好厲害」。(影片來源/YouTube/Fish yukuo/如遭刪除請見諒)

有網友將一段行車紀錄器的影片傳到臉書社團「爆廢公社」，可以看到在1月31日下午4點左右，該名男車主正愜意地聽著音樂，行駛於高速公路上。不料前方一輛灰色的Nissan小轎車疑似沒有注意到前方車速放緩，速度過快又來不及煞車，就這樣擦撞上BMW後右方的燈罩，而Nissan小轎車也朝中間車道打滑。

眼看後方這名車主也要煞車不及，連副駕駛座的妻子都開始害怕的大聲尖叫，沒想到男子卻施展神技，從2輛車中間輕鬆穿越，讓妻子崇拜的嗲喊「老公你好厲害」。

影片曝光後掀起熱議，不少網友都紛紛留言大讚車主技術，「重點是老公全程都很冷靜」、「這車子的操控穩定性跟方向盤轉向精準度很好」、「真的厲害，反應真快」、「神駕駛」、「不是天天在過年...運氣真好」、「這幕我在頭文字D有看過！」。還有歪樓笑稱，「老公：這沒什麼，晚上讓你瞧瞧更厲害的」、「哪裡厲害要說清楚啊」、「要晚上開車厲害才是真男人」。