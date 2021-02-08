高收入、工作時間自由等原因，讓YouTuber成為許多年經人的夢想職業，但也因為競爭激烈，題材走向也越來越激烈。美國一名YouTuber在上周晚間為了拍攝整路人的惡作劇影片，持刀假裝搶劫，卻慘被一名信以為真的路人開槍射殺，當場死亡。

Youtuber Timothy Wilks is shot dead after trying to make a joke, for his YouTube channel, the young man hoped to document a joke where he would simulate a robbery with butcher knives, however, as self-defense, a man shot him. pic.twitter.com/YGrSp4ttcl — Moises Lopez (@chapoisat) February 8, 2021

根據《每日星報》報導，美國田納西州納什維爾5日晚間9點25分左右，一名20歲的YouTuber威爾克斯（Timothy Wilks）和朋友打算拍一部惡整路人的影片，便在當地一間兒童樂園的停車場，手持屠宰刀向一群人靠近，想拍攝他們遇到搶劫的反應。

沒想到其中一名男子塔恩斯（David Starnes Jr.）身上竟然帶有手槍，因為不知道是惡作劇，誤以為是真的搶劫，為了保護自己和朋友的安全，趕緊掏槍將威爾克斯擊斃。

警方接獲通報之後抵達現場，塔恩斯也承認自己槍殺對方，表示威爾克斯當時突然拿著一把刀靠過來，作勢要攻擊他和朋友，他因不知內情才會開槍，但強調一切都是出於自衛。現在全案仍在調查當中，目前尚未有人因這起事件被起訴任何罪嫌。