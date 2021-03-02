台灣特有的夜市文化，吸引不少外國旅客指名造訪，不過夜市雖然多不勝數，但就有網友發現，許多大型的「廣場夜市」幾乎每開必倒，不禁納悶「為什麼玩不起來？」，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後收攤真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台北為什麼空地型的夜市幾乎玩不起來？」為題，PO文指出，雙北地區較為知名的夜市幾乎都是一條街式的路邊夜市，像是士林夜市、寧夏夜市、饒河夜市、樂華夜市、南雅夜市。

反之，若是廣場型的夜市幾乎門可羅雀，即便剛開幕時人聲鼎沸，但最後都難逃收攤下場，包括之前的輔大夜市、新店安和夜市，就連樹林興仁花園夜市生意也一落千丈，讓他不禁好奇，為何這類夜市「幾乎都玩不起來？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不是玩不起來，是很難延續高收益」、「剛開始可能有點新鮮感，盤幾次後，來客數就遞減」、「偏僻離市區太遠」、「缺地缺得要死，怎麼可能拿來做市集」、「會紅的夜市都是先有人潮開始聚集，才有攤販進駐，如果是規劃一塊空地讓攤商進駐，再宣傳讓客人上門的，通常不會撐太久」。

不過也有內行人點出背後收攤真相，直言夜市的賣點就是地方特色和情懷，逛的就是在地多年的味道，地點不是位在廟口就是在地老街，「那種炒短線、新型大空地的夜市，十之八九都經營不下去」，再者，要吃雞排、地瓜球這類通俗小吃，各地巷口都找得到更好吃、更便宜的，何必去這種新型夜市。