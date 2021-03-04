不識貨！大陸上海有一名飼主在自家魚池，養了10幾條錦鯉，豈料日前發現魚不翼而飛，警方調閱監視器逮到竊賊，而被偷的錦鯉已被曬成乾，但這些魚要價近5萬元人民幣，讓飼主相當痛心，不少網友則笑翻表示「有眼不識錦鯉貴啊！」。

根據《騰訊網》報導，王姓女子於奉賢海灣旅遊區買了一棟別墅，近日正在裝修，並在院子打造了一座魚池，池裡養了約15條錦鯉，豈料日前查看裝修進度時，發現魚全數遭竊，憤而報警，警方調閱監視器後，發現2月13日凌晨5點左右，一名男子翻牆進王女的後院，隨後用網子將魚池裡的錦鯉撈光。

警方迅速找到偷魚賊，發現他竟是一名88歲老翁，在他家發現裝有錦鯉屍體的保麗龍盒，王女進一步確認，這就她遭竊的魚，不過為時已晚，竊賊為了口腹之慾，竟將錦鯉放到陽台上曬成「魚乾」，讓王女非常傻眼，由於這些錦鯉屬珍稀品種，要價近5萬人民幣(約新台幣21萬元)，原以為竊賊是為了賣錢，沒想到竟是拿來吃的。

嫌犯被逮後表示，當時經過王女家看到魚池裡的景觀魚，便動了順手牽羊的念頭，本來以為這些魚不值錢，所以打算曬成乾再煮來吃。偷魚賊因涉嫌盜竊罪，但考慮他年事已高，目前被依法採取刑事強制措施。不少網友笑翻，「最貴的小魚乾」、「想什麼小魚乾！錦鯉可貴著呢！」、「小魚乾也不貴吧！這下貪小便宜而吃大虧了」。