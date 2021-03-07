古代封建社會，不乏貪官、奸臣，作為清朝歷史上的第一貪官，和珅的名字家喻戶曉，當時他被抄家後，其財產竟抵得上國庫好幾年的收入。不過他在此前，之所以能獲得乾隆重用，除了逢迎拍馬，本身也相當有能力，而他的才智可從一次賑災中看出。

歷朝歷代，無論是太平盛世還是兵荒馬亂，偶爾會有災荒，有一年因為旱災，農作物歉收，飢民遍地，無數百姓流離失所，乾隆得知後立即派人賑災，但效果卻不理想，民怨高漲，最後不得不派得力大臣和珅開糧倉賑災。

和珅到了當地，發現其實糧食原本是足夠賑災使用，但不少貪便宜的百姓卻冒充災民領取救濟糧，如此一來，再多的糧食都不夠派發，當地官員也無法區分兩者的差別。

就在眾人一籌莫展之際，和珅命人運來一些沙子，當著大家的面將少量沙子摻入救濟粥，並用湯勺攪拌了幾下。眾人看見這幕無不目瞪口呆，紛紛痛罵和珅缺德，還一狀告上乾隆皇帝那兒。

對此，和珅卻不以為意，反而開口說道「如果米粥無限供應，不是災民的百姓就會趁機分糧，但糧食有限，倘若大家都來分，就會餓死真正的災民；而真正的災民都快餓死了，正所謂飢不擇食，災民是不會在乎這些的」。

果然，和珅這一招，讓飢荒不再擴大，因為不少家有糧食的百姓因為救濟粥裡面摻了沙，默默從賑災隊伍中離開，留下來的都是真正受到飢餓之苦的災民。乾隆得知後，不但沒有責備他，反而龍心大悅、大加讚賞，還幫和珅加官晉爵。