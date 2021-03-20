現代人工作忙碌、生活步調緊湊，加上泡麵取得方便、料理快速，是許多人的果腹首選。不過日前就有網友不禁好奇，「為何桶裝泡麵調味粉都要包裝？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後真相，直言「若出問題很不方便」。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「為什麼泡麵的調味粉都要額外包裝？」為題，PO文透露，心血來潮吃個泡麵，赫然發現要加的粉包真的不少，像是調味粉、油包、乾燥蔬菜等，不解為什麼有一些不需要油包的泡麵，不能將調味粉直接加在麵體上面，「這樣不就少一個包裝的流程了嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言猜測應是「潮濕」問題，「台灣泡麵碗的密封做太差，粉容易潮濕吧」、「台灣比較潮濕，粉包容易受潮吧」、「粉劑容易受潮結塊」、「受潮容易變質啊」；也有人認為，不分裝的話，就無法自行調整鹹度了。

不過就有知情網友點出背後的隱藏真相，「正常大工廠，他們產線是分開的，有的粉劑是代工的麵體產線，醬料投包機、粉料投包機是分開的，製作過程出問題，品管和回收作業也比較方便，如果不包裝，粉料出問題的話，變成整個麵都要回收，非常不方便」。