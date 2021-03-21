與妓女不同，古代青樓女子都是賣藝不賣身，且琴棋書畫樣樣精通，可謂才貌雙全，最知名的莫過於宋朝的李師師、明末清初的陳圓圓等人，不過畢竟是青樓女子，在封建社會中，地位依舊低下，一旦年老色衰，下場多半相當淒涼。

歲月無情，再貌美如花的青樓女子也難逃衰老命運，因此趁著年老色衰之前，為自己謀求出路是相當重要的，而結果不外乎四種。

第一種是嫁給大富人家當妾室，不過一般的書香門第是絕對不會將青樓女子娶進門，所以多數是嫁給有錢商賈，只是畢竟是當妾室，而非正妻，下場難以預測，若是不再受寵，可以想見，日後際遇也很淒涼。

其次是自己當老鴇，畢竟過去累積下來的人脈和恩客還是有的，不失為一項出路。第三種則是贖身後找個普通人嫁了，回歸正常家庭生活，平淡度日。

最後一種則是出家為尼，由於青樓女子命運多半坎坷，因為諸多原因被迫進入青樓，為了生存只好學習一技之長，在這裡她們看遍各種男人的嘴臉，好不容易逃出生天，不如常伴青燈古佛，不再留戀凡塵俗事。