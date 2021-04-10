美食當前，小羊抑制不住興奮情緒！美國南卡羅萊納州一間山羊牧場，經常在IG分享分享羊群的互動，日前牧場主人將羊奶瓶放進固定架後，小山羊們便興奮的衝過去吸吮，尾巴電動馬達式的狂搖，而且還非常有節奏，讓人看了直呼太可愛。

山羊爸爸的牧場(Goat Daddy's Farm)位於哥倫比亞市郊區，由蘇瑟斯(Jason Southers)和史萊德(Josh Slade)共同經營，專門產山羊乳製品和豬肉製品，而它不只是一間山羊牧場，還是非營利組織的營救組織，蘇瑟斯就曾提到，希望可以擴大對動物的愛，因此也開放收容狀況不佳的動物。

山羊爸爸的牧場還開創IG，分享動物的日常，先前牧場主人將羊奶裝入瓶中後，並放在固定架上，而小山羊發現後，一看到柵門開啟，馬上就衝了過去，彷彿被快轉了一樣不斷狂吸，而且尾巴還很有節奏的左右搖擺，看起來像電動馬達一樣。

山羊爸爸的農場拯救過不少動物，甚至還有兩隻蜜熊(kinkajous)、金剛鸚鵡及孟加拉貓 (Bengal cat)等，其中一隻小牛諾里斯(Norris)出生後，由於牠的媽媽性命垂危，導致牠將近2天未喝到母乳，營養不足的牠隨時都可能喪命，所幸被山羊爸爸的農場發現，如今小牛健康成長，像其他牛隻一樣能夠奔跑、玩耍。