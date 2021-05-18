近日台灣疫情逐漸升溫，雙北市從本月15日到28日升級至三級警戒，明（19）日開始全國各級學校、公私立幼稚園、安親班和補習班全面停課，不少家長都面臨必須一邊居家辦公一邊照顧小孩的窘境，近日美國一名作家就曝光了防疫期間的作息時間表，只見除了用餐外，小朋友幾乎都在狂刷動畫電影《冰雪奇緣》，引起眾多媽媽共鳴。

根據《今日美國》報導，女作家安柏（Amber Sparks）育有一名4歲女兒，她和女兒、丈夫同住在一間小公寓裡，因為疫情的關係，父母雙方目前都在家上班，女兒的學校也宣布停課。

Hi, I know a lot of parents are wondering how they’re going to work from home and educate their kids at home so I though I would share my schedule for the next few days hope it helps pic.twitter.com/ii6OWLFG54 — Amber Sparks (@ambernoelle) March 15, 2020

在這樣「混亂」的時期，為了同時兼顧工作和照顧孩子，安柏替女兒安排了作息時間表，從照片上可以看到除了吃飯時間以外，她基本上都讓女兒狂看迪士尼經典動畫電影《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》；不過有趣的是，她的女兒剛執行時間表第一天，就已經看膩《冰雪奇緣》，最後改看《瑪莎和熊》，展開2小時的卡通馬拉松。

安柏透露，她看到很多父母都分享了精心設計、用顏色區分的時間表，「但我自認是懶散的X世代，對此我感到很有壓力」，她也無奈直言：「我們正處在疫情期間，現在只求讓孩子活著，之後再規劃豐富的活動，應該是可以的吧？」。

安柏的分享意外引起不少父母共鳴，大家紛紛留言：「真是太糟糕了，居然沒有《冰雪奇緣3》可以一起填補時間」、「到目前為止，這是我看過最真實的時間表」、「這張表帶給我希望，我還以為只有我會這麼做」、「這和我每天讓小孩做的事幾乎一模一樣」。