許多人購買新房後，都會特別花錢請工人重新整修、裝潢，改造成自己喜歡的居住環境，但也有人因此意外發現隱藏空間。一名澳洲男子日前裝修新家時，意外發現家中庭院的草皮底下藏有混凝土以及房仲沒透露的神祕空間。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名住在澳洲黃金海岸（Sunshine Coast）的25歲男子山姆萊奇福德(Sam Letchford)，今年3月份左右於馬庫拉(Marcoola)買下一棟房子，並在上周末進行房子裝修。當山姆萊奇福德準備在庭院進行景觀整修時，意外發現草皮底下竟是一整片的混凝土層，好奇之下他特別雇用了挖土機開鑿鬆土，更證實了這個混凝土底下一定藏有什麼秘密，於是山姆萊奇福德仔細研究附近的房型，才發現大家都有游泳池，但他的房屋仲介經理人卻從來都沒有提到這點。

接著山姆萊奇福德透過網路查詢到2000年的地圖，當時確實有個游泳池，但在2001年時就被人用混凝土填起來，讓他相當傻眼，原本以為只要動手整理花蒲即可，現在卻要重新規劃一筆錢並考慮是否重建游泳池。最後山姆萊奇福決定先清除大塊的混凝土，並修復草坪，因為最近他並沒有計畫舉辦泳池派對，因此他打算先把錢運用在新廚房上。

山姆萊奇福德受訪時表示，發現隱藏游泳池雖讓他十分震驚，但即使先前就知道也會購買這棟房子，因為將來若是轉賣也會因為這個游泳池而獲得不錯的價格。