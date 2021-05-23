這也太逼真了吧！日本一名網友日前外出，發現一隻落單的球鞋掉在路中間，他好奇湊近一看，發現這隻「球鞋」居然會動，嚇了一大跳，才終於驚覺這根本不是球鞋，而是一隻鴿子。照片曝光後許多網友也覺得相當傻眼，紛紛驚呼：「真的不是NIKE嗎？」。

這名網友「@oGWgjs1JiVgF3uD」近日在推特上分享了2張照片，並發文透露第一眼看見這團不明物體的時候，還以為是一隻球鞋，沒想到仔細觀察之後，才發現牠竟然是一隻活生生的鴿子，讓推主瞬間嚇了一大跳。

從照片中可以看見，若是以遠方的視角來看，鴿子身上的黑色羽毛就像是黑色球鞋本體，尾端的白色羽毛，則像是球鞋品牌的Logo，以及一些造型設計，整體看起來和運動品牌NIKE所推出的款式「Air Max 90」，有著極高的相似程度，直到湊近查看，才會發現鴿子的眼睛和鳥喙。

不少網友看到照片後也都感到不敢置信，發布至今已超過10萬人按讚，大家紛紛笑說：「這隻鴿子根本就是NIKE球鞋的模型」、「完全看不見鴿子在哪裡」、「球鞋已經普遍到足以影響生態系統了嗎？」、「一瞬間還以為是有毛的NIKE」、「我還以為鴿子藏在鞋子裡哈哈」。

甚至還有網友惡搞P圖，將球鞋和鴿子疊在一起，看起來竟沒有違和感，引發爆笑。不過也有人擔心，鴿子這樣蹲坐在地面上，很有可能是受傷或生病了，因此詢問推主是在哪個地方看見這隻鴿子，希望可以向牠伸出援手。