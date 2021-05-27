隨著新冠肺炎疫情在各國延燒，加上全球天氣異常，不少地區災禍不斷，不是龍捲風就是暴風雨，近日更出現多起雷擊意外。泰國一名81歲的老翁不久前也遭到雷擊陷入昏迷，家人原本以為凶多吉少，但老翁卻奇蹟似的生還，而且毫髮無傷，讓不少人十分驚訝。

根據大陸媒體《漩渦視頻》的報導，一名來自泰國呵叻府的81歲老翁，於本月24日在自家農場準備放牛吃草時，陸續聽到遠方傳來雷聲，疑似即將要降下大雨，為了怕牛群被落雷擊中，老翁趕緊將牛群趕回牛棚內避雨。不料，他自己卻在過程中遭到雷擊陷入昏迷，家人聽到雷聲後也趕快衝出來外面幫忙，卻發現老翁倒臥在地上，立即將老翁送醫治療，眼看老翁失去意識，家人已經做好最壞的打算，但就在送醫的途中，老翁卻突然清醒了過來，經過醫生的檢查後發現老翁的身上竟然沒有任何受傷的痕跡，讓所有人大感驚訝。

老翁的女兒事後接受採訪時表示，父親能夠大難不死，一定是他脖子上所掛的佛牌庇佑他，才能毫髮無傷的醒過來，而老翁的事蹟也引起當地民眾議論紛紛，直呼「太神奇了」。

網友看到後則紛紛表示「老翁是不是接地了」、「雷根本沒打到他吧」、「他可能是以為自己被打中嚇到昏倒？」、「有沒有這麼神奇」、「確定他有被雷擊？」、「我覺得事情沒這麼單純」。