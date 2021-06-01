美國海岸意外事件頻傳，不久前才發生一起海邊溺水死亡的案件，近日又傳出一家人被水流沖走的意外。一名父親日前帶著一對兒女前往海邊釣魚、游泳，沒想到突然遇到急流造成兩個孩子被水流沖走，父親見狀後趕緊跳下海救女兒，但同樣敵不過水流，而7歲兒子竟獨自游了1小時上岸並通報警方救了爸爸及妹妹。

根據美國媒體《abc News》的報導，來自佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）的一名父親，日前帶著4歲女兒亞比蓋兒（Abigail ）及7歲兒子蔡斯普斯特（Chase Poust）於上周五前往佛羅里達海岸釣魚及游泳，沒想到兩名孩子下水游泳沒多久就遇上急流將他們捲走，但只有亞比蓋兒的身上有穿救生衣，眼看兩名孩子越沖越遠，父親情急之下也趕緊跳下海試圖將兩人拉回岸上。

無奈水流太強，他只能先抓住女兒，而7歲的普斯特則被沖向遠方，父親當下不斷的向普斯特大喊要他趕緊游上岸，並告訴普斯特「雖然我不知道接下來我們會發生什麼事情，但我很愛你」，接著他與女兒只能任由海浪將他們沖遠。

普斯特聽到爸爸的呼喊便奮力往岸邊上游去，即使海水不斷在他身上拍打，他還是拚命的游，累了就以仰式在水面上稍作休息，經過一個小時後他終於順利游上岸，即使精疲力盡還是不忘衝向民宅向人求救，最後警方出動大批救護人員前往現場很快的找到他的妹妹及父親，成功將他們帶回岸上，才結束了這場驚險的意外。