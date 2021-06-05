中央流行疫情指揮中心5日公布，基隆確診達13例，基隆市長林右昌表示，其中7人是家庭群聚感染（5個家庭），3人養護中心、1人接觸北市職場個案、1人接觸基隆職場個人、1人身體不適就醫發現，其中最大90多歲、最小不到10歲。

林右昌公布13例訊息，案10518是70多歲男子，兒子是北市確診個案；案10519是60多歲女性，是案9434、10741養護中心住民室友；案10741是90多歲女性，也是案9434、10741養護中心住民室友；案10733是80多歲女性，是案8904洗髮店員工友人的母親；案10734是40多歲女性，是養護中心照服員，負責照顧案9434、10519。

林右昌說，案10735是10歲以下男童，是案7185營養師兒子；案10736是10多歲男生，也是案7185營養師兒子；案1073740多歲男性，則是案7185營養師丈夫。

案10738是70多歲男性，身體不適主動就醫；案10739是20多歲男性，是案9723那位去正祥診所復健者的孫子；案10742是40多歲女性，是北市確診個案接觸者；案10743是50多歲男性，是案8680的哥哥、案5346的朋友；案10912是30多歲男性，是案9233（環保局清潔隊員確診個案）在兼差送貨時的職場接觸者。

另外，林右昌也提到，4日公布基隆7個確診，要更正是6個，因案10058那位在台北萬華加強型防疫旅館工作的人員，經確認居住及工作都在北市，因此移回北市，他也無交通工具作移動。

林右昌說，柯達大飯店旅館業者，為挺基隆醫護人員，讓不一定是住在基隆的醫護人員，不用特別趕回雙北的家休息，因了解工作相當繁重、沒時間，所以只要在基隆6大醫院，含長庚、署基、三總、礦工、市立、新昆明，都可享優惠700原地暖心住宿（原價1400元），優惠在6至7月間，可是疫情延長，可聯繫觀光及城市行銷處02–24264866。

(中時 )