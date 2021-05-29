小吃是台灣特色，不少外國人來台灣，必會到夜市品嘗美食。近日日本LINE對高中生進行調查，未來可能會爆紅的美食，其中「台式雞排」與「古早味蛋糕」獲得關注，被認為可能是繼珍珠奶茶後，恐在日本掀起熱潮的美食，也意外引發網友討論。

根據日本媒體「ITmediaビジネスオンライン」報導，LINE官方日前以日本高中男女為對象，進行「未來可能會造成流行的食物或飲料」調查，參與的比例為男生501位、女生502位，經過投票後發現，總排名第三竟是台灣夜市小吃「雞排」。

而雞排為何能引發關注，不僅是好吃之外，還有其份量夠大，有的甚至比臉還大，拍起來容易成為熱門話題，另外第五名是「台灣古早味蛋糕」，而第一名則是近日成為社群網站上新寵的「水果大福」，由於切開大福能看到水果餡料剖面，看起來非常好看，甚至被稱為「萌斷面(萌え断)」，因此不論男女都非常喜愛。

有趣的是，第二名為「能喝的起司蛋糕」，在台灣較少見。而LINE進一步分析「這些食物為何可能會爆紅？」，第一名水果大福是因為「話題性高且具話題潛力」，第二名能喝的起司蛋糕則是「在IG上常看到」。另外，詢問高中生願意花多少時間排隊買美食，70%的高中生表示最多願意等30分鐘，另外有8%的高中女生和16%的高中男生則表示，並不會跟隨流行買爆紅的食物。