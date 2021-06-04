新在家自學（Homeschooling Plus＋）不出門也能國際交流。（教育局提供）

培養未來國際領袖也要超前部署，新北市推動新在家自學（Home Schooling ＋）線上學習，科技防疫再升級，讓學生停課不停學，不出門也能在家國際交流！

南山中學20名國二學生自5月31日起至6月2日參加由新加坡華僑中學主辦的第26屆學生國際領袖線上會議（SLC），與來自新加坡、印尼、印度、紐西蘭、越南、中國、香港等國共30校265名學生共同線上討論全球環境、軍事、經濟等相關議題，南山學生全程以英文發表，在家就能與國際友伴一起線上學習。

南山中學蔡銘城校長表示，本次和新加坡各國共30校、265名學生熱烈響應參與3天的全程英語會議，過去10年學生皆組團飛至新加坡出席實體學生領袖會議，今年因疫情影響，首次將實體會議搬到線上，讓學生在家也能透過各國同步連線彼此相互學習，同時也增進師生們的科技資訊能力，覺得很有意義。

大會開幕式邀請新加坡麥波申區國會議員陳佩玲（Tin Pei Ling）演講，分享在全球疫情下社會中韌性、同理心與合作的重要性，同時會議中也進行了各區域同學同步進行「吃播」的文化交流，學生在鏡頭前分享各國美食，大家非常興奮開心地互動交流。並配合紐西蘭與亞洲學校各時區，規劃不同的休息時間，會議中各國學生分組討論，提出專題成果報告，並接受全體參與同學英文線上問答。

南山中學長期持續與國外友好學校在校進行線上交流，110年4月底與馬來西亞鍾靈中學進行了2021亞洲學校安全會議，與來自臺、日、韓、星、馬、陸等8所學校，超過900名學生討論校園安全問題，南山也是唯一進行專題發表的學校。另結合新北創新教育加速器-培育學生領導力計畫，於今(110)年5月19、20日與新加坡華僑中學（HCI）學生視訊交流，主題除討論兩地共同的疫情危機，同學也分享了各自線上學習體驗及兩地文化，運用中英雙語、視訊軟體分組討論樂此不疲。

這次在家參加線上會議的國二康心姵同學表示，從小就關心時事，這次做足準備跟其他國家學生交流，透過討論過程精進英語表達，刷新了世界觀。熊士瑜同學則分享，這次疫情嚴重，但停課期間也能在家跟這麼多國家學生線上交流，不僅學到溝通技巧及國際視野，也結交各國好友，超興奮的！湯貴華同學則表示，在會議中介紹了南山、新北市和臺灣給世界各地的學生，希望能吸取國際上多元線上的學習經驗，讓自己更上一層樓。

教育局長張明文表示，在全球疫情嚴峻當下，新北巿鼓勵各校推動跨國線上國際交流，學生不出國也能關心國際議題，更鼓勵停課不停學，辦理新型態在家自學（Home Schooling＋）線上學習，讓學生在家也能交外國朋友學習各國文化，持續拓展國際視野。

(中時 )