線上美術課作品(簡立欣攝)

「XXX，你畫好了沒？」「大家看我這裡，注意仙人掌葉片的明暗…」美術班裡，老師正帶著學生上素描課，並一一查看各個學生進度；不同的是，學生們並非聚集一堂，而是各自坐在家中電腦前安安靜靜作畫，同時與老師用googlemeet遠距互動。

5月本土疫情來勢洶洶，三級警戒兩度延後，遙遙無期的解封日，讓許多安親班、補習班、才藝班苦不堪言；家長們也因為無處可去，被孩子吵得煩躁不已。新北市某家小型美術班5月底緊急推出6月線上課程，從幼稚園到小學高年級4個班、每班10人、每周1次、每次1個半小時的名額很快被搶光。

班主任張老師表示，剛開始也沒想到要做線上美術班：「講真的，視訊課有難度；但是如果不做視訊課，靠政府補助生活費還是不夠，尤其若是在北部租房的北漂青年，真的7月就快付不出房租了。」

張老師說，和合夥教師討論過很多授課方向，以美術班來講，透過螢幕會比較沒溫度的課程，或是團體大型作品都不能做。至於哪些課程適合做畫畫班視訊上課素材？「透過故事或是小孩生活中感興趣的主題，引起他們的興趣、和熱情，這點最重要！」她補充，當然也要注意人數控管，不然就會擠壓師生互動；家裡有沒有不會分心的空間，這些都是視訊會不會成功的關鍵。

確定課程後，美術班將每次課程需要的教材打包好，請家長們來拿；線上上課時也有「眉角」，老師特地申請2個帳號，使用2個鏡頭，1個鏡頭照老師桌面畫紙，示範每個步驟如何做，張老師解釋，這可以讓小朋友用他們的視角操作；另1個鏡頭照著老師，讓師生能看到彼此，學生可以跟老師互動，跟實體上課與老師接觸的感覺比較像。

張老師表示，學齡前的孩子前面幾堂課比較需要家長陪伴，慢慢適應後其實也能自己操作；故事的引導或是步驟的過程都要有耐心，放慢速度讓幼兒去思考、去嘗試，上課時間也不能太長。

張老師提醒，視訊課，維持秩序非常重要，但不是零互動。像他們用googlemeet 上課，有個小麥克風，老師問問題時，學生們把麥克風打開，或是用「舉手」鍵表示想跟老師分享意見，這需要培養默契；分組討論時可以把麥克風全開，但教學生們學習聆聽也是很重要的課題。

(旺報 )